Повышение спроса на топливо может привести к повышению цен

Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

В прошлом году ценовая конкуренция на рынке топлива была очень острой: сети АЗС, терявшие клиентов из-за снижения потребления, следили за конкурентами и корректировали цены в считанные минуты. В этом году тактика ценообразования стала более свободной, и теперь цена больше зависит от местоположения заправки и предложений конкурентов, пишет ERR.