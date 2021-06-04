Повышение спроса на топливо может привести к повышению цен
В прошлом году ценовая конкуренция на рынке топлива была очень острой: сети АЗС, терявшие клиентов из-за снижения потребления, следили за конкурентами и корректировали цены в считанные минуты. В этом году тактика ценообразования стала более свободной, и теперь цена больше зависит от местоположения заправки и предложений конкурентов, пишет ERR.
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