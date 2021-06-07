Испания открывает границы для вакцинированных

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Испания открывает границы для вакцинированных со всего мира в попытке оживить туризм после коронавирусной паузы, пишет BBC.

"Испания - это безопасное направление", - сказала министр здравоохранения Каролина Дариас.

С 7 июня в страну смогут приехать люди вне зависимости от страны проживания, при условии, что они сделали прививки от коронавируса не менее чем за 14 дней до даты поездки.

У туристов на руках должен быть сертификат о прохождении полной вакцинации препаратами, одобренными EMA или ВОЗ: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и китайская вакцина от Sinopharm. Российские "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" в число одобренных пока не входят.

Испанская туристическая отрасль рассчитывает на летний бизнес после нескольких месяцев локдауна - правительство надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов, передает DW.

Иностранным круизным судам также будет разрешено снова причаливать в испанских портах.

Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции, в 2019 году, согласно официальным данным, здесь побывало 83,5 миллиона иностранных туристов. В прошлом году это число сократилось на 77 процентов.