Зеленский попросил Байдена встретиться с ним перед саммитом с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios призвал президента США Джо Байдена встретиться с ним до 16 июня, когда в швейцарской Женеве пройдет российско-американский саммит, пишет «Медуза».

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Украинский президент отметил, что администрация президента США не уведомила его о том, что Байден откажется от санкций против оператора газопровода «Северный поток-2».

«[«Северный поток-2»] - это оружие, настоящее оружие… в руках Российской Федерации. Трудно понять, что патроны к этому оружию может предоставить такая великая страна, как Соединенные Штаты», - заявил Зеленский.

Источник Axios в Белом доме сообщил, что администрация Байдена собиралась устроить встречу с президентом Украины перед саммитом в Женеве, но отказалась от этой идеи после того, как Зеленский решил сменить руководство «Нафтогаза». В США опасаются, что так украинский президент отступает от своих усилий по борьбе с коррупцией.