Кристель Хярма • dv.ee • 8 июня 2021 в 6:09
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Хитрый ход: как вывести из компании миллионы без уплаты налогов
Петер Хунт, единственный собственник текстильной компании Wendre, использовал хитроумную формулу, чтобы не платить эстонскому государству более 10 миллионов евро налога на прибыль, аккумулированную в течение нескольких лет.
Компания Wendre, которая ежегодно продает одеял, подушек и матрасов примерно на 100 миллионов евро, аккумулировала свыше 55 миллионов евро нераспределенной прибыли. Компания с подобной нераспределенной прибылью и впечатляющими показателями оборота - мечта любого собственника.
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