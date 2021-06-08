Кристель Хярма • dv.ee • 8 июня 2021 в 6:09
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WENDRE AS

Хитрый ход: как вывести из компании миллионы без уплаты налогов

Владелец компании Wendre Петер Хунт.  Фото: Эйко Кинк

Петер Хунт, единственный собственник текстильной компании Wendre, использовал хитроумную формулу, чтобы не платить эстонскому государству более 10 миллионов евро налога на прибыль, аккумулированную в течение нескольких лет.

Компания Wendre, которая ежегодно продает одеял, подушек и матрасов примерно на 100 миллионов евро, аккумулировала свыше 55 миллионов евро нераспределенной прибыли. Компания с подобной нераспределенной прибылью и впечатляющими показателями оборота - мечта любого собственника.

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