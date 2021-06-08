Хитрый ход: как вывести из компании миллионы без уплаты налогов

Владелец компании Wendre Петер Хунт. Фото: Эйко Кинк

Петер Хунт, единственный собственник текстильной компании Wendre, использовал хитроумную формулу, чтобы не платить эстонскому государству более 10 миллионов евро налога на прибыль, аккумулированную в течение нескольких лет.

Компания Wendre, которая ежегодно продает одеял, подушек и матрасов примерно на 100 миллионов евро, аккумулировала свыше 55 миллионов евро нераспределенной прибыли. Компания с подобной нераспределенной прибылью и впечатляющими показателями оборота - мечта любого собственника.