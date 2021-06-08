Tallink: пока рано говорить о возобновлении круизов Таллинн-Стокгольм

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Правительство Эстонии решило во вторник, что с 11 июня могут возобновиться круизы по маршруту Таллинн-Стокгольм, однако судоходная компания Tallink пока занимает выжидательную позицию, поскольку уровень заражения коронавирусом в Швеции высок, пишет rus.err.ee.

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Председатель правления Tallink Пааво Ныгене сказал ERR, что особые условия поездок пока не согласованы, поэтому рано говорить что-то конкретное о возобновлении работы судоходного маршрута.

"Если жители Эстонии поедут в Швецию провести время, то необходимо, чтобы они могли по возможности безопасно вернуться домой", - сказал Ныгене.

Он пояснил, что показатель инфицирования в Швеции сейчас высокий, и в Евросоюзе пока нет договоренности, какими бы могли быть особые условия для путешествий.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел, показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет в Швеции 227,4 случая на 100 000 жителей. Ограничение свободы передвижения распространяется на всех, кто приезжает в Эстонию из стран, где показатель заболеваемости выше 150.