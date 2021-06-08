Александра Матвеева • 8 июня 2021 в 10:55
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Ограничения смягчаются: бары смогут работать до утра, возобновятся круизы в Стокгольм
Правительство приняло принципиальное решение о смягчении ограничений с пятницы, 11 июня. Будут отменены ограничения на время работы кафе и ресторанов, а также будут разрешены круизные рейсы по маршруту Таллинн-Стокгольм.
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