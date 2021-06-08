Ограничения смягчаются: бары смогут работать до утра, возобновятся круизы в Стокгольм

Иллюстративное фото. Фото: Meeli Küttim

Правительство приняло принципиальное решение о смягчении ограничений с пятницы, 11 июня. Будут отменены ограничения на время работы кафе и ресторанов, а также будут разрешены круизные рейсы по маршруту Таллинн-Стокгольм.