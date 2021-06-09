dv.ee • 9 июня 2021 в 6:06
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Импорт

Экспорт в апреле вырос на 54%

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в апреле увеличился на 54%, а импорт - на 51% в годовом исчислении.

Фото: Риво Сарапик

Объемы экспорта и импорта достигли в апреле 1,6 миллиарда евро в текущих ценах. Впервые ежемесячный объем экспорта превысил 1,5 миллиарда евро.

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