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Экспорт в апреле вырос на 54%

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в апреле увеличился на 54%, а импорт - на 51% в годовом исчислении.

Фото: Риво Сарапик

Объемы экспорта и импорта достигли в апреле 1,6 миллиарда евро в текущих ценах. Впервые ежемесячный объем экспорта превысил 1,5 миллиарда евро.