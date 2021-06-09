В Эстонии 9443 свободных рабочих места

В первом квартале 2021 года в эстонских компаниях, организациях и учреждениях было 9443 незакрытых вакансии. Это на 10% больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, 75% всех свободных рабочих мест были в Харьюмаа (65% - в Таллинне). Далее идут Тартумаа (8,6%) и Ида-Вирумаа (6,4%). Меньше всего незанятых вакансий было в Йыгеваа и Пылвамаа. Он также отмечает, что 36% всех свободных рабочих мест были в государственном секторе.