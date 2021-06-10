В парламенте создана группа поддержки исследований сланца и других полезных ископаемых
В парламенте по инициативе депутата Дмитрия Дмитриева создана группа поддержки сланца и других полезных ископаемых, сообщает пресс-служба Центристской партии.
Цель создания группы – оказывать всяческую поддержку исследований горючего сланца и других полезных ископаемых, а также разработок технологий переработки ресурсов наиболее эффективным способом.
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