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В парламенте создана группа поддержки исследований сланца и других полезных ископаемых

Фото: Andras Kralla

В парламенте по инициативе депутата Дмитрия Дмитриева создана группа поддержки сланца и других полезных ископаемых, сообщает пресс-служба Центристской партии.

Цель создания группы – оказывать всяческую поддержку исследований горючего сланца и других полезных ископаемых, а также разработок технологий переработки ресурсов наиболее эффективным способом.