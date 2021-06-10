dv.ee • 10 июня 2021 в 5:33
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Финляндия

YLE: на следующей неделе Финляндия может снять ограничения на трудовую миграцию

Как передает YLE, на следующей неделе правительство Финляндии может принять решение об отмене ограничений на трудовую миграцию из стран-членов ЕС.

Фото: Андрас Кралла

Сегодня финские власти вновь собираются обсудить порядок пересечения границы страны, сообщает YLE.

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