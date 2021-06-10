YLE: на следующей неделе Финляндия может снять ограничения на трудовую миграцию
Как передает YLE, на следующей неделе правительство Финляндии может принять решение об отмене ограничений на трудовую миграцию из стран-членов ЕС.
Сегодня финские власти вновь собираются обсудить порядок пересечения границы страны, сообщает YLE.
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