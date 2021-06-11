dv.ee • 11 июня 2021 в 5:23
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Энергетика

Цены на газ могут вырасти уже с сентября

Как передает ERR, компания Eesti Gaas не исключает повышения цен с сентября нынешнего года в связи с общим подорожанием газа на мировом рынке.

Член правления Eesti Gaas Рауль Котов  Фото: Лийз Трейманн

По словам члена правления Eesti Gaas Рауля Котова, за последние три месяца стоимость природного газа на мировом рынке увеличилась примерно на 50%.

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