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Цены на газ могут вырасти уже с сентября

Как передает ERR, компания Eesti Gaas не исключает повышения цен с сентября нынешнего года в связи с общим подорожанием газа на мировом рынке.

Член правления Eesti Gaas Рауль Котов Фото: Лийз Трейманн

По словам члена правления Eesti Gaas Рауля Котова, за последние три месяца стоимость природного газа на мировом рынке увеличилась примерно на 50%.