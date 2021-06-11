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Строительные эксперты: рост цен неизбежно коснется заказчиков

Стоимость строительства растет, и рост цен в отрасли неизбежно коснется заказчиков, предсказывают строительные эксперты, с которыми пообщались журналисты Äripäev.

Райво Ранд, руководитель Союза строительных предпринимателей Эстонии Фото: Маргус Йохансон

Многие строительные компании в Эстонии сегодня пытаются найти разумный баланс между ценами и сроками поставок материалов.