dv.ee • 14 июня 2021 в 8:26
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Строительство

Генподрядчик: почему строитель должен выполнять работу Налогового департамента?

Иллюстративное фото.   Фото: Andras Kralla

Министерство финансов отправило на согласование законопроект, который может прибавить обязательств генеральным подрядчикам, пишут Ehitusuudised.

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