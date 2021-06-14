Генподрядчик: почему строитель должен выполнять работу Налогового департамента?
Министерство финансов отправило на согласование законопроект, который может прибавить обязательств генеральным подрядчикам, пишут Ehitusuudised.
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