Только для подписчиков

Генподрядчик: почему строитель должен выполнять работу Налогового департамента?

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Министерство финансов отправило на согласование законопроект, который может прибавить обязательств генеральным подрядчикам, пишут Ehitusuudised.