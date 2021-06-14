«Это лето больше похоже на зализывание ран», - сказал глава бара KAIF Яанус Тыннисон (слева). Рядом с ним - второй управляющий бара Каарель Кивилоо. Фото: Andras Kralla

Выходные без ограничений: количество посетителей удивило даже владельцев баров

Владельцы баров в трех тусовочных районах Таллинна – Теллискиви, Ноблесснер и Старый город – не скрывают, что ожидали большого количество народа в первые выходные без ограничений, однако такой суматохи они предвидеть не могли, пишет Äripäev. В то же время владельцы заведений в Старом городе обеспокоены будущим.