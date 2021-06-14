«Это лето больше похоже на зализывание ран», - сказал глава бара KAIF Яанус Тыннисон (слева). Рядом с ним - второй управляющий бара Каарель Кивилоо. Фото: Andras Kralla
Выходные без ограничений: количество посетителей удивило даже владельцев баров
Anete Hela Pulk • 14 июня 2021 в 12:47
Владельцы баров в трех тусовочных районах Таллинна – Теллискиви, Ноблесснер и Старый город – не скрывают, что ожидали большого количество народа в первые выходные без ограничений, однако такой суматохи они предвидеть не могли, пишет Äripäev. В то же время владельцы заведений в Старом городе обеспокоены будущим.
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