«Это лето больше похоже на зализывание ран», - сказал глава бара KAIF Яанус Тыннисон (слева). Рядом с ним - второй управляющий бара Каарель Кивилоо.  Фото: Andras Kralla

Выходные без ограничений: количество посетителей удивило даже владельцев баров

Anete Hela Pulk • 14 июня 2021 в 12:47

Владельцы баров в трех тусовочных районах Таллинна – Теллискиви, Ноблесснер и Старый город – не скрывают, что ожидали большого количество народа в первые выходные без ограничений, однако такой суматохи они предвидеть не могли, пишет Äripäev. В то же время владельцы заведений в Старом городе обеспокоены будущим.

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