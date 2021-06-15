Изменения в Закон об ипотечных облигациях направлены на первое чтение

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Финансовая комиссия Рийгикогу обсудила поправки к Закону об ипотечных облигациях. Законопроект призван создать улучшить возможности для эмиссии ипотечных облигаций кредитными учреждениями, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Поправки перенимают директиву Европейского союза об эмиссии ипотечных облигаций и о публичном надзоре за ипотечными облигациями, а также вносят изменения в связанные с этим требования директив. Комиссия решила направить проект на рассмотрение пленарному заседанию с предложением закончить первое чтение.