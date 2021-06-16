Банк Эстонии: дефицит бюджета снизится благодаря экономическому росту

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер. Фото: Raul Mee

Благодаря необычайно быстрому восстановлению эстонской экономики дефицит бюджета окажется значительно ниже, чем прогнозируется в бюджетной стратегии, пишет Банк Эстонии в своём прогнозе.

В среду утром Банк Эстонии опубликовал летний экономический прогноз, согласно которому в этом году экономика Эстонии вырастет на 5-8%. Это отразится и на бюджетном дефиците: согласно прогнозу центробанка, дефицит бюджета за 2021 год (когда выплачивались крупные кризисные субсидии) составит 4,9% ВВП, за 2022 год - 2,3% ВВП, за 2023 год – 2,2% ВВП.