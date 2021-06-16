Кристьян Пруул • 16 июня 2021 в 12:21
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Банк Эстонии: дефицит бюджета снизится благодаря экономическому росту
Благодаря необычайно быстрому восстановлению эстонской экономики дефицит бюджета окажется значительно ниже, чем прогнозируется в бюджетной стратегии, пишет Банк Эстонии в своём прогнозе.
В среду утром Банк Эстонии опубликовал летний экономический прогноз, согласно которому в этом году экономика Эстонии вырастет на 5-8%. Это отразится и на бюджетном дефиците: согласно прогнозу центробанка, дефицит бюджета за 2021 год (когда выплачивались крупные кризисные субсидии) составит 4,9% ВВП, за 2022 год - 2,3% ВВП, за 2023 год – 2,2% ВВП.
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