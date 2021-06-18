dv.ee • 18 июня 2021 в 14:09
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Промышленность

Swedbank: промышленность удивительно быстро оправилась от кризиса

Самый большой рост оборота прогнозируют компании деревообрабатывающей промышленности.  Фото: Raul Mee

Предприятия обрабатывающей промышленности Эстонии оставили позади кризисный год, и в этом году наращивают оборот и рентабельность, пишет Swedbank в пресс-релизе.  Согласно проведенному банком опросу, промышленные предприятия планируют принять на работу почти 3000 человек.

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