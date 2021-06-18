Swedbank: промышленность удивительно быстро оправилась от кризиса
Самый большой рост оборота прогнозируют компании деревообрабатывающей промышленности. Фото: Raul Mee
Предприятия обрабатывающей промышленности Эстонии оставили позади кризисный год, и в этом году наращивают оборот и рентабельность, пишет Swedbank в пресс-релизе. Согласно проведенному банком опросу, промышленные предприятия планируют принять на работу почти 3000 человек.
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