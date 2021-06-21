Задолженность по кредитам становится меньше

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По данным Союза банков Эстонии, количество кредитов, по которым действует платёжный отпуск, продолжает падать. Доля кредитов, просрочка по которым составляет более 60 дней, сегодня рекордно низкая.

"Месяц за месяцем мы видим, что экономика Эстонии растёт более быстрыми темпами, чем кто-либо осмеливался предполагать, - передаёт Postimees слова председателя Союза банков Эстонии Аллана Парика. - Рост ВВП в размере 5,4% показывает, что экономика работает на полных оборотах. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы она продолжит восстанавливаться".

По мнению Парика, вакцинация может помочь избежать новой волны пандемии осенью.

"Хотя в экономике в целом дела идут хорошо, и есть целые сектора, которые выиграли от текущей ситуации, существуют предприятия, для которых все эти постоянные закрытия очень болезненные. Будем надеяться, что удастся избежать таких радикальных мер в будущем", - говорит он.

По состоянию на конец мая платёжный отпуск по кредиту действовал в отношении 699 предприятий и 2670 домохозяйств. По состоянию на конец апреля эти цифры были выше: 747 компаний и 3300 домохозяйств. В конце июня прошлого года платёжный отпуск действовал для 23 565 предприятий и домохозяйств.

По состоянию на конец мая платёжный отпуск действует для 0,7% предприятий, у которых есть действующий кредит, и 3,1% домохозяйств.

Объём кредитов, по которым просрочка составила более 60 дней, сегодня рекордно низкий - 0,38% общего кредитного портфеля банков.

Общий кредитный портфель частных лиц приближается к 10 миллиардам евро, а кредитный портфель предприятий составляет 7,6 миллиарда евро.