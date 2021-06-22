Elron возглавит Лаури Бетлем
Новым председателем правления государственной железнодорожной компании Elron, занимающейся пассажирскими перевозками, выбран Лаури Бетлем.
В этой должности он сменит ставшую канцлером Министерства финансов Мерике Сакс.
Лаури Бетлем (42) вступит в должность 30 августа. Трудовой договор с ним заключен на пять лет, сообщила ERR со ссылкой на пресс-службу Elron.
Ранее он работал членом правления фирмы Baltic Workboats, руководил компаниями Tamro Eesti и Salvest, занимал пост главы по маркетингу предприятия Valio Eesti.