Elron возглавит Лаури Бетлем

Фото: Raul Mee

Новым председателем правления государственной железнодорожной компании Elron, занимающейся пассажирскими перевозками, выбран Лаури Бетлем.

В этой должности он сменит ставшую канцлером Министерства финансов Мерике Сакс.

Лаури Бетлем (42) вступит в должность 30 августа. Трудовой договор с ним заключен на пять лет, сообщила ERR со ссылкой на пресс-службу Elron.

Ранее он работал членом правления фирмы Baltic Workboats, руководил компаниями Tamro Eesti и Salvest, занимал пост главы по маркетингу предприятия Valio Eesti.