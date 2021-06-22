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Экономика еврозоны выходит на доковидный уровень

Согласно ряду данных, жители еврозоны возвращаются в бары и рестораны, бронируют отпуск и снова выходят на работу.

Фото: Pixabay

Согласно неофициальным данным, во многих странах использование общественного транспорта и поездки на работу достигли самого высокого уровня с начала прошлого года, пишет FT.