Дмитрий Фефилов • 22 июня 2021 в 7:19
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Экономика еврозоны выходит на доковидный уровень
Согласно ряду данных, жители еврозоны возвращаются в бары и рестораны, бронируют отпуск и снова выходят на работу.
Согласно неофициальным данным, во многих странах использование общественного транспорта и поездки на работу достигли самого высокого уровня с начала прошлого года, пишет FT.
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