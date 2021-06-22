Два крупных предприятия Ида-Вирумаа напрямую подключат к Балтийской электростанции
Как сообщает ERR, находящиеся в Ида-Вирумаа крупные предприятия Aquaphor International и MAST Europe будут напрямую подключены к Балтийской электростанции.
Прямое подключение обеспечит предприятиям, потребляющим значительные объемы электроэнергии, до 30% экономии затрат на электроснабжение.
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