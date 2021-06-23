В Латвии существенно вырос спрос на рабочую силу
Улучшение экономической ситуации на фоне ослабления коронавирусных ограничений привели в Латвии к значительному росту спроса на рабочую силу, сообщает Telegraf.lv.
В конце первого квартала нынешнего года в Латвии было открыто 21,5 тысячи вакансий - в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 2,6 тысячи, или на 14%, информирует Telegraf.lv.
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