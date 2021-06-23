dv.ee • 23 июня 2021 в 11:22
Новости
Только для подписчиков
Латвия

В Латвии существенно вырос спрос на рабочую силу

Улучшение экономической ситуации на фоне ослабления коронавирусных ограничений привели в Латвии к значительному росту спроса на рабочую силу, сообщает Telegraf.lv.

Старый город в Риге  Фото: imago stock&people, Reuters/Scanpix

В конце первого квартала нынешнего года в Латвии было открыто 21,5 тысячи вакансий - в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 2,6 тысячи, или на 14%, информирует Telegraf.lv.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Латвия
    Работники
    Предпринимательство
    Экономика
    Экономический рост
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи