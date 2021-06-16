EY: инвестиционная привлекательность Эстонии сильно снизится по сравнению с Латвией и Литвой

Партнер EY Baltic Ранно Тингас Фото: Андрас Кралла

«Мы должны сильно поднапрячься для улучшения своего международного имиджа», считает партнёр аудиторской компании EY Олеся Абрамова. - «В долгосрочной перспективе привлекательность Эстонии в сравнении с Латвией и Литвой значительно снизится», - полагает она.

Аудиторская компания EY провела исследование привлекательности стран Балтии для иностранных инвесторов. В рамках этого исследования опрашивались международные инвесторы и руководители предприятий. Литва по некоторым позициям обогнала Эстонию, и в глазах международных инвесторов имеет больше перспектив на ближайшие годы, чем наша страна.