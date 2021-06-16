Марге Вяйкенурм • 16 июня 2021 в 16:08
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EY: инвестиционная привлекательность Эстонии сильно снизится по сравнению с Латвией и Литвой
«Мы должны сильно поднапрячься для улучшения своего международного имиджа», считает партнёр аудиторской компании EY Олеся Абрамова. - «В долгосрочной перспективе привлекательность Эстонии в сравнении с Латвией и Литвой значительно снизится», - полагает она.
Аудиторская компания EY провела исследование привлекательности стран Балтии для иностранных инвесторов. В рамках этого исследования опрашивались международные инвесторы и руководители предприятий. Литва по некоторым позициям обогнала Эстонию, и в глазах международных инвесторов имеет больше перспектив на ближайшие годы, чем наша страна.
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