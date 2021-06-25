Протасевич и Сапега пошли на сделку со следствием

Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка россиянка София Сапега, задержанные в Белоруссии в мае, обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, после чего их перевели из СИЗО под домашний арест, сообщает СК Белоруссии. Ранее о переводе задержанных под домашний арест рассказали BBC их родители.

Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич Фото: STRINGER

«В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями»,— говорится в сообщении. По данным СК, Роман Протасевич и София Сапега дают последовательные признательные показания.

«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест»,— отметили в СК.

Романа Протасевича и Софию Сапегу задержали 23 мая. Самолет, на котором они летели из Афин в Вильнюс, посадили в Минке из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Белорусские власти обвиняют экс-главреда Nexta в организации несогласованных массовых протестов. В отношении госпожи Сапеги возбуждено два уголовных дела, по одному из них она проходит подозреваемой.

Посол РФ говорил, что Москва и Минск обсуждают помилование россиянки. Ее адвокат Антон Гашинский в беседе с «Дождем» поделился мнением, что смягчение меры пресечения связано со встречей президентов России и Белоруссии, которая прошла в Сочи в конце мая. Также о помиловании своей дочери Александра Лукашенко просил Андрей Сапега.