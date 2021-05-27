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Санкции против Беларуси могут нарушить работу AS Eesti Teed

Введение дополнительных экономических санкций в отношении Беларуси, согласованное лидерами Евросоюза на этой неделе, может в краткосрочной перспективе нарушить работу дорожно-строительной компании AS Eesti Teed, пишет Äripäev.

Фото: Андрас Кралла

Многие материалы, используемые для строительства и содержания дорог, ввозятся в Эстонию из Беларуси, сообщает издание.