dv.ee • 28 мая 2021 в 3:00
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Санкции против Беларуси могут нарушить работу AS Eesti Teed

Введение дополнительных экономических санкций в отношении Беларуси, согласованное лидерами Евросоюза на этой неделе, может в краткосрочной перспективе нарушить работу дорожно-строительной компании AS Eesti Teed, пишет Äripäev.

Фото: Андрас Кралла

Многие материалы, используемые для строительства и содержания дорог, ввозятся в Эстонию из Беларуси, сообщает издание.

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