Райво Варе: уверен, что ставки по кредитам вырастут

Экономический эксперт Райво Варе Фото: Raul Mee

Экономический эксперт Райво Варе не верит, что нас скоро ждет гиперинфляция, однако считает, что годовой рост инфляции вполне может быть двухзначным. По его словам, это подтвержают данные из истории США - ведь безумное печатание денег и рост цен на сырье происходят не в первый раз.

«Всю 800-летнюю историю финансовых кризисов люди считали, что следующий кризис будет другим. На самом деле это не так. Рано или поздно происходит все то же самое, включая инфляцию, с помощью которой "стерилизуется" печатание денег. Так что делать нечего, надо считаться с ситуацией. Несмотря на это, банковские процентные ставки вырастут у всех, даю голову на отсечение», - сказал Варе в эфире радиопередачи Äripäev Kuum Tool.