Рост сбережений сильно замедлился

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Банковские сбережения жителей Эстонии в мае увеличились на 13 млн евро. Это значительно меньше, чем в первые месяцы года, когда сбережения ежемесячно росли в пределах 200 миллионов евро, пишет экономиста Банка Эстонии Райдо Краавик.