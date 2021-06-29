dv.ee • 29 июня 2021 в 7:37
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Рост сбережений сильно замедлился

Иллюстративное фото.  Фото: Andras Kralla

Банковские сбережения жителей Эстонии в мае увеличились на 13 млн евро. Это значительно меньше, чем в первые месяцы года, когда сбережения ежемесячно росли в пределах 200 миллионов евро, пишет экономиста Банка Эстонии Райдо Краавик.

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