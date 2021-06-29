Рост сбережений сильно замедлился
Банковские сбережения жителей Эстонии в мае увеличились на 13 млн евро. Это значительно меньше, чем в первые месяцы года, когда сбережения ежемесячно росли в пределах 200 миллионов евро, пишет экономиста Банка Эстонии Райдо Краавик.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме