dv.ee • 29 июня 2021 в 14:08
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Законодательство

Шесть членов Рийгикогу нарушают закон

Одним из членов Рийгикогу, который не подал в срок декларацию об экономических интересах, является реформист Ээрик-Нийлес Кросс.  Фото: Liis Treimann

Согласно Закону о борьбе с коррупцией, до конца мая члены Рийгикогу должны были подать декларацию об экономических интересах. На данный момент этого не сделали по два члена Партии реформ и Центристской партии, а также по одному депутату Isamaa и EKRE, пишет Äripäev.

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