Шесть членов Рийгикогу нарушают закон

Одним из членов Рийгикогу, который не подал в срок декларацию об экономических интересах, является реформист Ээрик-Нийлес Кросс. Фото: Liis Treimann

Согласно Закону о борьбе с коррупцией, до конца мая члены Рийгикогу должны были подать декларацию об экономических интересах. На данный момент этого не сделали по два члена Партии реформ и Центристской партии, а также по одному депутату Isamaa и EKRE, пишет Äripäev.