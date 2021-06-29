Шесть членов Рийгикогу нарушают закон
Одним из членов Рийгикогу, который не подал в срок декларацию об экономических интересах, является реформист Ээрик-Нийлес Кросс. Фото: Liis Treimann
Согласно Закону о борьбе с коррупцией, до конца мая члены Рийгикогу должны были подать декларацию об экономических интересах. На данный момент этого не сделали по два члена Партии реформ и Центристской партии, а также по одному депутату Isamaa и EKRE, пишет Äripäev.
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