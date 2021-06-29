Volkswagen планирует нанять в Эстонии 50 специалистов

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Немецкий автомобилестроительный Volkswagen, зарегистрировавший в Эстонии несколько дочерних фирм, планирует инвестировать в Эстонии миллиарды евро и нанять к концу года 50 специалистов по инфотехнологиям, сообщает rus.err.ee.

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Наиболее важной из двух дочерних фирм Volkswagen в Эстонии является CARIAD Estonia, входящая в компанию CARIAD SE, которая будет разрабатывать инфотехнологические решения для всех брендов Volkswagen.

Глобальная компания с 4500 инженерами и разработчиками программного обеспечения будет разрабатывать единую платформу программного обеспечения Volkswagen, а ее дочерняя фирма в Эстонии будет управлять портфелем патентованного ПО концерна, использовать местную цифровую компетенцию и также участвовать в разработке программного обеспечения.

Согласно опубликованному во вторник отчету о финансовых результатах CARIAD Estonia AS за 2020 год, объем инвестиций в разработку ПО внутри концерна составил в прошлом году 1,57 млрд евро.

Volkswagen также зарегистрировал в Эстонии дочерние фирмы Volkswagen International Estonia, которая занимается внутренними финансовыми операциями концерна, и Group Info Services Estonia, которая в будущем займется анализом данных.