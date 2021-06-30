«Дочка» Postimees Grupp запускает русскоязычный телеканал

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Duo Media Networks, дочернее предприятие Postimees Grupp, запускает русскоязычный телеканал Duo 7, пишет rus.err.ee.

«С 1 апреля телеканал Duo 7 показывается в тестовом режиме для клиентов Apollo TV. Пока там идут только российские сериалы и фильмы, но с 30 августа начнут выходить новости на русском языке пять раз в день», - пояснил член правления Duo Media Networks Ристо Розиманнус в передаче Kuku raadio saates "Olukorrast ajakirjanduses" ("О ситуации в журналистике).

По словам Розиманнуса, новости на русском языке будут представлены в сотрудничестве с русской редакцией Postimees.

«В конце осени добавим еще какие-то свои передачи, чтобы больше информировать русскоязычную аудиторию и вовлекать ее в местную жизнь», - добавил он.