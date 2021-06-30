Дмитрий Фефилов • 30 июня 2021 в 10:46
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Экономисты ожидают более агрессивного роста процентных ставок в США
Результаты исследования делового издания Financial Times и Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете указывают на потенциально более агрессивное поведение Центрального банка США в отношении денежно-кредитной политики.
Публикация последнего точечного графика (dot plot) вызвала потрясение на рынках в начале этого месяца, он продемонстрировал более быстрые и агрессивные планы роста процентных ставок. Однако глава ФРС Джером Пауэлл и другие члены руководства ФРС позже высказались, что будут более терпеливыми и сохранят очень гибкую денежно-кредитную политику.
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