Экономисты ожидают более агрессивного роста процентных ставок в США

Результаты исследования делового издания Financial Times и Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете указывают на потенциально более агрессивное поведение Центрального банка США в отношении денежно-кредитной политики.

Глава ФРС Джером Пауэлл Фото: Reuters/Scanpix

Публикация последнего точечного графика (dot plot) вызвала потрясение на рынках в начале этого месяца, он продемонстрировал более быстрые и агрессивные планы роста процентных ставок. Однако глава ФРС Джером Пауэлл и другие члены руководства ФРС позже высказались, что будут более терпеливыми и сохранят очень гибкую денежно-кредитную политику.