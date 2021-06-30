Элийза Матсалу • 30 июня 2021 в 12:16
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Скандально известный бизнесмен Тимо Сас: я никогда не водил никого за нос
По словам бизнесмена Тимо Саса, связанного со сделкой по продаже легендарного кинотеатра Kosmos, благодаря СМИ о нем сложилось неверное мнение. «Со стороны Äripäev было неправильно писать, что я водил за нос партнеров по бизнесу. Я никогда никого не водил за нос», - сказал он.
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