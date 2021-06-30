dv.ee • 30 июня 2021 в 12:51
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В магазинах промышленных товаров растут продажи

Более всего вырос доход от продаж у магазинов текстильной продукции, одежды и обуви.  Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в мае составил 778 миллионов евро и в сравнении с тем же месяцем прошлого года увеличился в постоянных ценах на 18%. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

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