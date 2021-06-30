В магазинах промышленных товаров растут продажи

Более всего вырос доход от продаж у магазинов текстильной продукции, одежды и обуви. Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в мае составил 778 миллионов евро и в сравнении с тем же месяцем прошлого года увеличился в постоянных ценах на 18%. Об этом сообщает пресс-служба департамента.