Эстонским бетонным строением года стал Дом Лаанеотса
Союз бетона Эстонии выбрал лучшее бетонное строение 2020 года – им стал Дом Лаанеотса, архитектор Йоэль Копли (KUU Arhitektid).
По мнению жюри, в строении-победителе бетон используется деликатно и со знанием дела: «Здание растворяется в ландшафте, создавая целостную жилую среду. Из-за нейтрального цвета и грубого характера бетон отлично подчеркивает другие материалы».
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.