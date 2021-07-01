dv.ee • 1 июля 2021 в 14:09
Новости
Только для подписчиков
Строительство

Эстонским бетонным строением года стал Дом Лаанеотса

Дом Лаанеотса.  Фото: Pressifoto

Союз бетона Эстонии выбрал лучшее бетонное строение 2020 года – им стал Дом Лаанеотса, архитектор Йоэль Копли (KUU Arhitektid).

По мнению жюри, в строении-победителе бетон используется деликатно и со знанием дела: «Здание растворяется в ландшафте, создавая целостную жилую среду. Из-за нейтрального цвета и грубого характера бетон отлично подчеркивает другие материалы».

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Строительство
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи