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Эстонским бетонным строением года стал Дом Лаанеотса

Дом Лаанеотса. Фото: Pressifoto

Союз бетона Эстонии выбрал лучшее бетонное строение 2020 года – им стал Дом Лаанеотса, архитектор Йоэль Копли (KUU Arhitektid).

По мнению жюри, в строении-победителе бетон используется деликатно и со знанием дела: «Здание растворяется в ландшафте, создавая целостную жилую среду. Из-за нейтрального цвета и грубого характера бетон отлично подчеркивает другие материалы».