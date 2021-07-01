dv.ee • 1 июля 2021 в 13:29
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Безработица

Количество зарегистрированных безработных превышает 50 000

Иллюстративное фото.  Фото: Raul Mee

По предварительным данным на конец июня уровень безработицы составил 7,7%, на учете в кассе по безработице находилось 50 370 человек. В прошлом году, в этот же период на учете находилось 50 734 безработных. Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, который на конец месяца составил 12,5%, а самый низкий на Хийумаа - 4,6%, сообщает пресс-служба Кассы по безработице.

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