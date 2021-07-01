Пальм: рынку сырой нефти необходимо больше предложений
Рынку сырой нефти сегодня требуется более активное предложение со стороны ОПЕК+, чтобы сдержать дальнейший рост цен – до 80 долларов за баррель и выше, сказал главный экономист Luminor Тыну Пальм.
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