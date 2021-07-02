Пилле Иваск • 2 июля 2021 в 8:06
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Дефицит алюминиевых банок ставит производителей напитков перед сложным выбором
Жаркая погода радует производителей напитков, однако дефицит алюминиевых банок ставит их в сложную ситуацию, вынуждая выбирать стекло или платить штрафы.
Глава Saku Õlletehas Яан Хярмс рассказал, что из-за нехватки банок компания была вынуждена сократить объемы экспорта, чтобы иметь возможность обслуживать внутренний рынок в необходимом объеме. «Мы находимся на границе, живем, так сказать, перебиваясь с хлеба на квас», - признает Хярмс, по словам которого производители напитков сталкиваются и с проблемой нехватки рабочей силы. Например, сам он ходит работать на производство в ночную смену в пятницу.
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