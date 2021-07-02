США ввели временный мораторий на смертную казнь

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Министр юстиции—генпрокурор США Меррик Гарленд запретил исполнение вынесенных на федеральном уровне смертных приговоров. Решение будет действовать, пока американский Минюст анализирует свой подход к высшей мере наказания, пишет «Коммерсантъ».

«Сегодня министр юстиции… издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства... Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры»,— говорится на сайте Минюста США.

«Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права, согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение,— приводятся слова господина Гарленда.— Это обязательство имеет особую силу, когда речь идет о смертной казни».