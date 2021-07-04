Фирма Тоомаса Хендрика Ильвеса вышла из убытков

Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Andres Haabu

Компания Тоомаса Хендрика Ильвеса (занимал должность президента Эстонии с 2006 по 2016 годы) Ilves Consulting Group OÜ заработала в прошлом году 17 622 евро чистой прибыли, выйдя, таким образом, из убыточности, пишет Rus.Delfi.

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Предприятие занимается оказание консультационных услуг, в этом году доход от продаж Ilves Consulting Group OÜ составил 44 600 евро.

Большая часть дохода была заработана в Европе — 34 900 евро. В Эстонии услуг оказано на 5 500, в Великобритании — на 8549 и в Греции — на 20 000 евро.

За пределами Европы Ilves Consulting Group заработала в Омане 10 551 евро.

В 2019 году убытки компании составляли 67 581 евро.