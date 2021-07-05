«Дочка» Tartu Mill построит два завода в Латвии
Dobele dzirnavnieks AS, дочерняя компания производителя муки Tartu Mill, объявила о строительстве двух новых заводов в Латвии, которые позволят компании увеличить экспорт как минимум на 30%, пишет Äripäev cо ссылкой на латвийское радиовещание.
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