«Дочка» Tartu Mill построит два завода в Латвии

Иллюстративное фото. Фото: Väinu Rozental

Dobele dzirnavnieks AS, дочерняя компания производителя муки Tartu Mill, объявила о строительстве двух новых заводов в Латвии, которые позволят компании увеличить экспорт как минимум на 30%, пишет Äripäev cо ссылкой на латвийское радиовещание.