dv.ee • 5 июля 2021 в 13:29
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Пищевая Промышленность

«Дочка» Tartu Mill построит два завода в Латвии

Иллюстративное фото.  Фото: Väinu Rozental

Dobele dzirnavnieks AS, дочерняя компания производителя муки Tartu Mill, объявила о строительстве двух новых заводов в Латвии, которые позволят компании увеличить экспорт как минимум на 30%, пишет Äripäev cо ссылкой на латвийское радиовещание.

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