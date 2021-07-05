dv.ee • 5 июля 2021 в 7:10
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Мошенничество

Эстония и Украина совместно расследуют деятельность телефонных мошенников

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.  Фото: Scanpix

Генеральные прокуроры Эстонии и Украины подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут расследовать, в том числе, мошеннические звонки, пишет Eesti Päevaleht.

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