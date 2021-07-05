dv.ee • 5 июля 2021 в 6:13
Новости
Только для подписчиков
Пенсия

Минфин призывает не выходить из второй пенсионной ступени

Как сообщает ERR, Министерство финансов Эстонии запустило кампанию в средствах массовой информации, в которой призывает жителей страны хорошенько подумать и не забирать деньги из второй пенсионной ступени.

Фото: BENOIT TESSIER, Reuters/Scanpix

Все жители Эстонии, которые подали заявление на выход из второй пенсионной ступени в течение первого квартала, могут его отозвать до конца июля.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Пенсия
    Министерство Финансов
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи