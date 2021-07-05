Минфин призывает не выходить из второй пенсионной ступени
Как сообщает ERR, Министерство финансов Эстонии запустило кампанию в средствах массовой информации, в которой призывает жителей страны хорошенько подумать и не забирать деньги из второй пенсионной ступени.
Все жители Эстонии, которые подали заявление на выход из второй пенсионной ступени в течение первого квартала, могут его отозвать до конца июля.
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