Минфин призывает не выходить из второй пенсионной ступени

Как сообщает ERR, Министерство финансов Эстонии запустило кампанию в средствах массовой информации, в которой призывает жителей страны хорошенько подумать и не забирать деньги из второй пенсионной ступени.

Фото: BENOIT TESSIER, Reuters/Scanpix

Все жители Эстонии, которые подали заявление на выход из второй пенсионной ступени в течение первого квартала, могут его отозвать до конца июля.