Структурное изменение: AS Operail сосредоточится исключительно на грузоперевозках
С 1 июля изменилась структура концерна Operail – все направления концерна, не касающиеся грузоперевозок по железной дороге, переходят новому предприятию Operail Holding OÜ. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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