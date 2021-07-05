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Структурное изменение: AS Operail сосредоточится исключительно на грузоперевозках

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

С 1 июля изменилась структура концерна Operail – все направления концерна, не касающиеся грузоперевозок по железной дороге, переходят новому предприятию Operail Holding OÜ. Об этом сообщает пресс-служба компании.