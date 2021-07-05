dv.ee • 5 июля 2021 в 12:50
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Железная Дорога

Структурное изменение: AS Operail сосредоточится исключительно на грузоперевозках

Иллюстративное фото.   Фото: Andras Kralla

С 1 июля изменилась структура концерна Operail – все направления концерна, не касающиеся грузоперевозок по железной дороге, переходят новому предприятию Operail Holding OÜ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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