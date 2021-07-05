В Риге перестроят дорожную сеть за 300 млн евро

Иллюстративное фото. Рига. Фото: Shutterstock

Латвия в ближайшие годы использует 300 млн евро из фонда восстановления экономики ЕС на основательную перестройку сети автомобильных дорог и общественного транспорта в Риге и окрестностях столицы, пишет rus.err.ee.

Доля Латвии в фонде восстановления экономики Европейского Союза после пандемии составит 1,82 млрд евро. Из этих средств 37% направят на борьбу с изменением климата и устойчивое развитие, в котором, в свою очередь, наиболее важная роль отведена сокращению выбросов выхлопных газов автотранспортом.

В ближайшие годы в Риге и окрестностях латвийской столицы планируется создать новые и более быстрые транспортные коридоры, учитывающие изменившийся уклад жизни: основной акцент будет сделан на поездах и продлении трамвайных линий. Также будут закупаться и электробусы, но главным считается создание сети, которая соединит поезда и железнодорожные вокзалы с другим общественным транспортом.