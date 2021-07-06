Опрос: люди готовы инвестировать 20–50 евро в месяц

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Согласно опросу, проведенному SEB, большинство жителей Эстонии могли бы выделять на инвестирование 20–50 евро в месяц; такую же сумму ежемесячно вкладывают действующие инвесторы. Помимо отсутствия сбережений, препятствиями являются недостаток знаний и времени, чтобы начать инвестировать, сообщает пресс-служба SEB.

Из тех, кто не занимается инвестированием, 27 % считают, что могли бы выделять 20–50 евро в месяц на инвестиции без заметного влияния на свои потребительские привычки. Пятая часть респондентов готова инвестировать 50–100 евро в месяц; таков же процент тех, кто не может себе позволить инвестировать. В то же время 9 % указали, что могут инвестировать не менее 200 евро в месяц.