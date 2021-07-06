Правительство Финляндии хочет ужесточить ограничения на въезд в страну

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

Стоило Финляндии ослабить ограничения, как министр народонаселения и социальных дел Финляндии Криста Киуру заявила, что планирует вновь установить более строгие правила на въезд в страну, пишет Äripäev.