dv.ee • 6 июля 2021 в 12:09
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Правительство Финляндии хочет ужесточить ограничения на въезд в страну

Иллюстративное фото.  Фото: Scanpix

Стоило Финляндии ослабить ограничения, как министр народонаселения и социальных дел Финляндии Криста Киуру заявила, что планирует вновь установить более строгие правила на въезд в страну, пишет Äripäev.

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