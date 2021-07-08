dv.ee • 8 июля 2021 в 8:11
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Промышленность

Для промышленных предприятий кризис подходит к концу

Иллюстративное фото.  Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, в мае промышленные предприятия произвели на 16% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

В энергетике объемы производства увеличились на 7%, а в обрабатывающей промышленности – на 18%. В то же время в горнодобывающей промышленности производство сократилось на 7%, сообщили в департаменте.

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