Для промышленных предприятий кризис подходит к концу
По данным Департамента статистики, в мае промышленные предприятия произвели на 16% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.
В энергетике объемы производства увеличились на 7%, а в обрабатывающей промышленности – на 18%. В то же время в горнодобывающей промышленности производство сократилось на 7%, сообщили в департаменте.
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