Для промышленных предприятий кризис подходит к концу

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, в мае промышленные предприятия произвели на 16% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

В энергетике объемы производства увеличились на 7%, а в обрабатывающей промышленности – на 18%. В то же время в горнодобывающей промышленности производство сократилось на 7%, сообщили в департаменте.