«Люди покидают крупные города». Недвижимость за пределами Таллинна набирает популярность
Рынок недвижимости небольших городов крайне чувствителен к любым изменениям – чтобы поднять цены на всем рынке, достаточно всего пары новостроек, пишет Äripäev.
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