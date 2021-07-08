dv.ee • 8 июля 2021 в 9:23
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Недвижимость

«Люди покидают крупные города». Недвижимость за пределами Таллинна набирает популярность

Иллюстративное фото.  Фото: Indrek Susi

Рынок недвижимости небольших городов крайне чувствителен к любым изменениям – чтобы поднять цены на всем рынке, достаточно всего пары новостроек, пишет Äripäev.

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