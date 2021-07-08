В Нарве сносят завод «Балтиец»

Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

В среду, 7 июля, в Нарве начался снос многоэтажного корпуса бывшего завода «Балтиец», пишет Нарвская газета.

Главная цель сноса старого производственного корпуса – строительство на этом месте парковки для работников находящегося по соседству завода Fortaco.

По словам директора Fortaco Ларисы Шабуновой, проект по сносу был задуман еще в 2017 году, поскольку огромный корпус завода избыточен в плане производственных мощностей, а устаревшие конструкции представляют опасность.

Стоимость сноса – 400 тысяч евро, кроме того, 100-150 тысяч будет стоить строительство парковки. Если все условия проекта будут выполнены, софинансирование со стороны KredEx составит 150 тысяч евро.