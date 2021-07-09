Экспорт вырос почти на 50% в годовом сравнении

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla / Äripaev

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в мае увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 47% и импорт на 50%. На рост товарообмена существенно повлияли как низкая сравнительная база прошлого года, так и увеличение экспорта и импорта минерального топлива, электрооборудования и транспортных средств, сообщает департамент.